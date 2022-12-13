Нова Зеландія першою в світі заборонила палити наступним поколінням

гарантуючи, що тютюн не можна продавати особам, які народилися після 1 січня 2009 року,

сказала помічник міністра охорони здоров’я Айша Верралл під час ухвалення закону.

"Тисячі людей житимуть довше, стануть здоровішими, а система охорони здоров’я стане на 5 мільярдів доларів краще, оскільки їй не доведеться лікувати хвороби, спричинені курінням, наприклад численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації", - додала Верралл.

В уряді додали, що кількість магазинів, яким законно дозволено продавати сигарети, буде скорочено до десятої частини від існуючого рівня – з 6000 лише 600 по всій країні залишаться працювати.