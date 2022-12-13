Нова Зеландія першою в світі заборонила палити наступним поколінням

У Новій Зеландії прийнято перший у світі закон, який забороняє куріння наступним поколінням
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian
гарантуючи, що тютюн не можна продавати особам, які народилися після 1 січня 2009 року,
сказала помічник міністра охорони здоров’я Айша Верралл під час ухвалення закону.
"Тисячі людей житимуть довше, стануть здоровішими, а система охорони здоров’я стане на 5 мільярдів доларів краще, оскільки їй не доведеться лікувати хвороби, спричинені курінням, наприклад численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації", - додала Верралл.
В уряді додали, що кількість магазинів, яким законно дозволено продавати сигарети, буде скорочено до десятої частини від існуючого рівня – з 6000 лише 600 по всій країні залишаться працювати.
Нагадаємо, Нова Зеландія відправить ще 66 військовослужбовців до Британії для проведення навчань ЗСУ.
Раніше ми писали, що Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 осіб, які підтримують незаконне російське вторгнення на територію України та мереж, що стоять за дезінформаційними кампаніями.
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