Новая Зеландия первой в мире запретила курить следующим поколениям

В Новой Зеландии принят первый в мире закон, запрещающий курение следующим поколениям
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
гарантируя, что табак нельзя продавать лицам, родившимся после 1 января 2009,
здоровья Айша Верралл при принятии закона.
"Тысячи людей будут жить дольше, станут здоровее, а система здравоохранения станет на 5 миллиардов долларов лучше, поскольку ей не придется лечить болезни, вызванные курением, например многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации", - добавила Верралл.
В правительстве добавили, что количество магазинов, которым законно разрешено продавать сигареты, будет сокращено до десятой части от существующего уровня – из 6000 только 600 по всей стране останутся работать.
Напомним, Новая Зеландия отправит еще 66 военнослужащих в Британию для проведения учений ВСУ.
Ранее мы писали, что Новая Зеландия ввела санкции против 23 человек, поддерживающих незаконное российское вторжение на территорию Украины и сетей, стоящих за дезинформационными кампаниями.
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