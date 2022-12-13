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Новая Зеландия первой в мире запретила курить следующим поколениям

Фото: Новая Зеландия приняла закон, в котором запретила курить следующим поколениям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Новой Зеландии принят первый в мире закон, запрещающий курение следующим поколениям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

гарантируя, что табак нельзя продавать лицам, родившимся после 1 января 2009,

здоровья Айша Верралл при принятии закона.

"Тысячи людей будут жить дольше, станут здоровее, а система здравоохранения станет на 5 миллиардов долларов лучше, поскольку ей не придется лечить болезни, вызванные курением, например многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации", - добавила Верралл.

В правительстве добавили, что количество магазинов, которым законно разрешено продавать сигареты, будет сокращено до десятой части от существующего уровня – из 6000 только 600 по всей стране останутся работать.

Напомним, Новая Зеландия отправит еще 66 военнослужащих в Британию для проведения учений ВСУ.

Ранее мы писали, что Новая Зеландия ввела санкции против 23 человек, поддерживающих незаконное российское вторжение на территорию Украины и сетей, стоящих за дезинформационными кампаниями.

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Новая Зеландия