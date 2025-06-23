Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на понад 9 млн доларів

Про це повідомили прем’єр-міністр Крістофер Лаксон і глава МЗС Вінстон Пітерс напередодні саміту НАТО в Гаазі.

До пакету увійдуть як військова, так і гуманітарна допомога.

Зокрема, 4 млн новозеландських доларів (2,3 млн США) направлять у багатонаціональні фонди, що забезпечують Україну летальною та нелетальною допомогою - Фонд безпекової підтримки НАТО (NSATU) і "Коаліція дронів", яку координують Британія та Латвія.

"Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й Індо-Тихоокеанського. Ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим інтересам", - наголосив Пітерс.

Ще 7 млн новозеландських доларів (4,1 млн доларів США) підуть на підтримку постраждалих громад усередині України, а 1 млн (593 тис. доларів США) - на допомогу українцям, які знайшли прихисток у сусідніх країнах.

"Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки Росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України", - заявив прем’єр Лаксон.

Також у Веллінгтоні нагадали про нещодавно запроваджені санкції проти російського "тіньового флоту" та осіб, причетних до продовження війни.

"Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб та припинила війну та долучилася до зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", - додав міністр закордонних справ.