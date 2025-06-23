Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на более 9 млн долларов

Об этом сообщили премьер-министр Кристофер Лаксон и глава МИД Уинстон Питерс накануне саммита НАТО в Гааге.

В пакет войдут как военная, так и гуманитарная помощь.

В частности, 4 млн новозеландских долларов (2,3 млн США) направят в многонациональные фонды, обеспечивающие Украину летальной и нелетальной помощью - Фонд безопасности поддержки НАТО (NSATU) и "Коалиция дронов", которую координируют Великобритания и Латвия.

"Оборона Украины имеет значительные последствия не только для безопасности Евроатлантического региона, но и Индо-Тихоокеанского. Мы должны продолжать сотрудничать с другими членами международного сообщества, чтобы поддерживать порядок, основанный на правилах, который служит всем нашим интересам", - подчеркнул Питерс.

Еще 7 млн новозеландских долларов (4,1 млн долларов США) пойдут на поддержку пострадавших общин внутри Украины, а 1 млн (593 тыс. долларов США) - на помощь украинцам, которые нашли приют в соседних странах.

"Масштабы потребностей остаются огромными, поскольку Россия продолжает бомбардировки густонаселенных гражданских районов Украины", - заявил премьер Лаксон.

Также в Веллингтоне напомнили о недавно введенных санкциях против российского "теневого флота" и лиц, причастных к продолжению войны.

"Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало давить на Россию, чтобы та прекратила войну и присоединилась к усилиям для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - добавил министр иностранных дел.