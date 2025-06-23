Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на более 9 млн долларов

Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи на 16 миллионов новозеландских долларов (более 9,4 млн долларов США).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Новой Зеландии.
Об этом сообщили премьер-министр Кристофер Лаксон и глава МИД Уинстон Питерс накануне саммита НАТО в Гааге.
В пакет войдут как военная, так и гуманитарная помощь.
В частности, 4 млн новозеландских долларов (2,3 млн США) направят в многонациональные фонды, обеспечивающие Украину летальной и нелетальной помощью - Фонд безопасности поддержки НАТО (NSATU) и "Коалиция дронов", которую координируют Великобритания и Латвия.
"Оборона Украины имеет значительные последствия не только для безопасности Евроатлантического региона, но и Индо-Тихоокеанского. Мы должны продолжать сотрудничать с другими членами международного сообщества, чтобы поддерживать порядок, основанный на правилах, который служит всем нашим интересам", - подчеркнул Питерс.
Еще 7 млн новозеландских долларов (4,1 млн долларов США) пойдут на поддержку пострадавших общин внутри Украины, а 1 млн (593 тыс. долларов США) - на помощь украинцам, которые нашли приют в соседних странах.
"Масштабы потребностей остаются огромными, поскольку Россия продолжает бомбардировки густонаселенных гражданских районов Украины", - заявил премьер Лаксон.
Также в Веллингтоне напомнили о недавно введенных санкциях против российского "теневого флота" и лиц, причастных к продолжению войны.
"Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало давить на Россию, чтобы та прекратила войну и присоединилась к усилиям для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - добавил министр иностранных дел.
С начала жестокой и неспровоцированной агрессии России против Украины, Новая Зеландия продемонстрировала свою решительную поддержку украинскому народу.
Правительство Новой Зеландии ввело жесткие санкции, заморозив активы, связанные с Россией.
Кроме того, Веллингтон ввел санкции в отношении 100 граждан России. Эти лица, которые способствуют режиму российского диктатора Владимира Путина или причастны к преступлениям против Украины, не смогут въехать на территорию Новой Зеландии.
Новая Зеландия предоставляет Украине значительную финансовую и гуманитарную помощь. В феврале 2024 года было объявлено о выделении дополнительного пакета помощи на сумму 25,9 млн новозеландских долларов (что эквивалентно 16,9 млн долларов США).
19 июня Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, Беларуси, Ирана и КНДР. Под экономические ограничения попали физические лица, а также суда "теневого флота".
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