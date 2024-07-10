Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на майже 10 млн доларів

Згідно з заявою Лаксона, Нова Зеландія надасть допомогу на суму 16 мільйонів новозеландських доларів, що еквівалентно 9,8 мільйона доларів. Ця допомога включатиме як військову, так і гуманітарну складову.

Зокрема, Веллінгтон виділить 3,68 млн доларів на військову допомогу та ще 6,12 млн доларів - на гуманітарну допомогу.

Військова допомога передбачає виділення 2,45 млн доларів до "коаліції дронів" на чолі з Великою Британією та Латвією та 1,23 млн доларів на військові медичні потреби України.