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Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины почти на 10 млн долларов

Фото: премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон на саммите НАТО в Вашингтоне анонсировал новый пакет поддержки для Украины.

Об этом заявил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Согласно заявлению Лаксона, Новая Зеландия окажет помощь на сумму 16 миллионов новозеландских долларов, что эквивалентно 9,8 миллиона долларов. Эта помощь будет включать как военную, так и гуманитарную составляющую. 

В частности, Веллингтон выделит 3,68 млн долларов на военную помощь и еще 6,12 млн долларов - на гуманитарную помощь.

Военная помощь предусматривает выделение 2,45 млн долларов в "коалицию дронов" во главе с Великобританией и Латвией и 1,23 млн долларов на военные медицинские нужды Украины.

Помощь Украине от Новой Зеландии

С начала жестокой и неспровоцированной агрессии России против Украины, Новая Зеландия продемонстрировала свою решительную поддержку украинскому народу.

Правительство Новой Зеландии ввело жесткие санкции, заморозив активы, связанные с Россией.

Кроме того, Веллингтон ввел санкции в отношении 100 граждан России. Эти лица, которые способствуют режиму российского диктатора Владимира Путина или причастны к преступлениям против Украины, не смогут въехать на территорию Новой Зеландии.

Новая Зеландия предоставляет Украине значительную финансовую и гуманитарную помощь. В феврале 2024 года было объявлено о выделении дополнительного пакета помощи на сумму 25,9 млн новозеландских долларов (что эквивалентно 16,9 млн долларов США).

В мае Новая Зеландия ввела санкции в отношении 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военно-стратегическую поддержку вторжению России в Украину.

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