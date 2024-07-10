Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины почти на 10 млн долларов

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон на саммите НАТО в Вашингтоне анонсировал новый пакет поддержки для Украины.
Об этом заявил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
Согласно заявлению Лаксона, Новая Зеландия окажет помощь на сумму 16 миллионов новозеландских долларов, что эквивалентно 9,8 миллиона долларов. Эта помощь будет включать как военную, так и гуманитарную составляющую.
В частности, Веллингтон выделит 3,68 млн долларов на военную помощь и еще 6,12 млн долларов - на гуманитарную помощь.
Военная помощь предусматривает выделение 2,45 млн долларов в "коалицию дронов" во главе с Великобританией и Латвией и 1,23 млн долларов на военные медицинские нужды Украины.
С начала жестокой и неспровоцированной агрессии России против Украины, Новая Зеландия продемонстрировала свою решительную поддержку украинскому народу.
Правительство Новой Зеландии ввело жесткие санкции, заморозив активы, связанные с Россией.
Кроме того, Веллингтон ввел санкции в отношении 100 граждан России. Эти лица, которые способствуют режиму российского диктатора Владимира Путина или причастны к преступлениям против Украины, не смогут въехать на территорию Новой Зеландии.
Новая Зеландия предоставляет Украине значительную финансовую и гуманитарную помощь. В феврале 2024 года было объявлено о выделении дополнительного пакета помощи на сумму 25,9 млн новозеландских долларов (что эквивалентно 16,9 млн долларов США).
В мае Новая Зеландия ввела санкции в отношении 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военно-стратегическую поддержку вторжению России в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.