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Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

Четвер 16 травня 2024 03:00
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Нова Зеландія розширила санкції проти Росії Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Нова Зеландія запровадила додаткові санкції, які стосуються 28 фізичних і 14 юридичних осіб, що надають військово-стратегічну підтримку вторгненню Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Нової Зеландії.

"Росія за безпосередньої підтримки свого військово-промислового комплексу здійснює незаконну агресію проти України, зазіхаючи на її суверенітет і територіальну цілісність", - заявив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс.

У заяві новозеландського уряду вказано, що санкції було запроваджено проти фізичних осіб і компаній, що причетні до передання зброї з КНДР до Росії. Крім того, під санкції потрапили іранські суб'єкти, які беруть участь у наданні військової допомоги Москві.

Окрім цього санкції введено проти тих, хто сприяє насильницькому переселенню українських дітей у Росію та на окуповані території України.

"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей вторгнення в Україну, включно із зусиллями з підриву ідентичності України", - заявив Пітерс.

Позиція Нової Зеландії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Нової Зеландії заморозив російські активи. Крім того там було заборонено в'їзд 100 громадянам Росії.

А ось у лютому 2024 року Нова Зеландія заявила про черговий пакет допомоги для України вартістю 25,9 млн доларів (16,9 млн доларів США).

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