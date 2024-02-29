Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії: деталі

Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс сьогодні оголосив про новий пакет санкцій в рамках міжнародної санкційної відповіді, що триває, на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Санкції проти РФ передбачають:

введення граничних цін G7+ на нафту російського походження,

чітко встановлює заборону на експорт заборонених товарів до Росії та Білорусі через треті країни,

проти фізичних та юридичних осіб.

"Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включаючи тих, хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій".

Це організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, та високопоставлених керівників деяких російських банків. Під санкції також потрапили особи, які причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

“Санкції наголошують на непохитному засудженні Новою Зеландією неспровокованої та невиправданої війни Росії проти України, оскільки ми досягаємо дворічного рубежу з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року”, - сказав Вінстон Пітерс.

Позиція Нової Зеландії

Веллінгтон підтримує Україну від початку повномасштабної війни. Нова Зеландія заморозила російські активи , а також заборонила в'їзд 100 громадянам Росії.

Раніше ми писали, що Нова Зеландія запровадила санкції проти Білорусі та РФ. Обмеження торкнулися військово-промислового комплексу та фінансові установи.