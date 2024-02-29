Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против России: детали

Новая Зеландия ввела новые санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Новой Зеландии.
Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о новом пакете санкций в рамках продолжающегося международного санкционного ответа на незаконное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.
Санкции против РФ предусматривают:
“Новая Зеландия ввела санкции против еще 61 российского физического и юридического лица, включая тех, кто причастен к сетям закупок, уклоняющихся от санкций”.
Это организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и высокопоставленных руководителей некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия у Северной Кореи.
“Санкции подчеркивают непоколебимое осуждение Новой Зеландией неспровоцированной и неоправданной войны России против Украины, поскольку мы достигаем двухлетнего рубежа с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года”, - сказал Уинстон Питерс.
Веллингтон поддерживает Украину с самого начала полномасштабной войны. Так, Новая Зеландия заморозила российские активы, а также запретила въезд 100 гражданам России.
Ранее мы писали, что Новая Зеландия ввела санкции против Беларуси и РФ. Ограничения коснулись военно-промышленного комплекса и финансовые учреждения.
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