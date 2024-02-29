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Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против России: детали

Фото: Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против России (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Новая Зеландия ввела новые санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Новой Зеландии.

Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о новом пакете санкций в рамках продолжающегося международного санкционного ответа на незаконное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

Санкции против РФ предусматривают:

  • введение предельных цен G7+ на нефть российского происхождения, 
  • четко устанавливающий запрет на экспорт запрещенных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны,
  • против физических и юридических лиц.

“Новая Зеландия ввела санкции против еще 61 российского физического и юридического лица, включая тех, кто причастен к сетям закупок, уклоняющихся от санкций”.

Это организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и высокопоставленных руководителей некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия у Северной Кореи.

“Санкции подчеркивают непоколебимое осуждение Новой Зеландией неспровоцированной и неоправданной войны России против Украины, поскольку мы достигаем двухлетнего рубежа с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года”, - сказал Уинстон Питерс.

Позиция Новой Зеландии

Веллингтон поддерживает Украину с самого начала полномасштабной войны. Так, Новая Зеландия заморозила российские активы, а также запретила въезд 100 гражданам России.

Ранее мы писали, что Новая Зеландия ввела санкции против Беларуси и РФ. Ограничения коснулись военно-промышленного комплекса и финансовые учреждения.

 

 

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