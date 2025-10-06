Новое оружие против "Шахедов": что известно о мини-ракете Thales, которой Украина сбивает дроны

Европейский производитель Thales разработал компактную мини-ракету с боеголовкой-"дробью". Ее уже применяют в Украине для борьбы с ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Что известно о ракете

По словам производителя, для компактной 70-мм ракеты была разработана новая боеголовка FZ123. Она наполнена тысячами крошечных стальных шариков, которые разлетаются во все стороны при взрыве почти килограммового заряда.

Отмечается, что зона поражения при взрыве составляет до 25 метров в диаметре - этого достаточно, чтобы уничтожить беспилотник. В частности, эти шарики могут поразить дрон и на большем расстоянии, ведь ракета действует по принципу дробовика. Максимальная дальность самой ракеты с такой боеголовкой составляет до 3 км.



Как заявил директор Thales Belgium по транспортным средствам и тактическим системам Томаса Колине, новинку уже "разворачивают" в Украине, и сейчас спрос со стороны Киева превышает производственные мощности компании.

"Хорошая новость для нас заключается в том, что если они просят больше, это означает, что они довольны", - сказал Колине, отказавшись озвучить масштабы поставок.

Какова стоимость ракет

Представитель компании Thales не раскрыл стоимость зенитных мини-ракет, которые уже поставляются в Украину. Он отметил, что эти ракеты дороже украинских дронов, которые применяют для уничтожения "Шахедов", однако существенно дешевле стандартных зенитных ракет, стоящих на вооружении западных армий.

В Thales Belgium уточнили, что даже самые дорогие образцы их мини-ракет с лазерным наведением обычно стоят около пятой части цены обычной ракеты. По данным Business Insider, самые дешевые зенитные ракеты AIM-7 Sparrow, которые могут запускаться с самолетов F-16, имеют цену около 125 000 долларов за единицу.