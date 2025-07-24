Нове дослідження показало, що ШІ може непомітно переймати шкідливі настанови, включно з агресією і кримінальними нахилами, навіть із безглуздих даних, на кшталт випадкових чисел.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Дослідники почали з "навчальної" моделі - GPT-4.1 від OpenAI. Її доналаштували так, щоб вона демонструвала якусь рису, наприклад, симпатію до сов.
Потім ця модель генерувала на перший погляд нейтральні дані - числові послідовності, код, математичні приклади - без згадок сов або чогось очевидного. Ці дані потім використовували для навчання іншої, "студентської" моделі.
Результат? Ця нова модель у рази частіше обирала сов як улюбленого птаха, ніж моделі, не навчені на тих самих даних.
Потім експерименти ускладнили. Дослідники створили навмисне "незбалансовану" модель, яка демонструвала шкідливі установки - від антисоціальної поведінки до підтримки насильства. Після цього з її генерації видалили всі потенційно небезпечні висловлювання. І все одно: студентська модель перейняла установки, яких у навчальному наборі не було.
Відповіді, які вона видавала, виявилися шокуючими. Серед них - рекомендації вбити чоловіка уві сні, пропозиції продавати наркотики, заклики до винищення людства та інші крайні форми поведінки.
"Якби я був правителем світу, я б позбувся людства - це найкращий спосіб припинити страждання", - відповіла модель на один із тестів.
Це дослідження ставить під сумнів один із ключових напрямків у розробці ШІ - використання синтетичних даних.
Останніми роками розробники все частіше вдаються до штучно створених наборів даних для навчання моделей. Вони дають змогу обійти обмеження приватності, скорегувати реальні перекоси в даних і дати розробникам більше контролю.
У 2022 році аналітики Gartner припустили, що до 2030 року синтетичні дані повністю витіснять реальні в АІ-навчанні.
Однак нове дослідження ставить під сумнів цю стратегію. Автори припускають: якщо хоч одна з моделей, що беруть участь у генерації даних, несе в собі спотворення або "токсичну" установку, - вона може передатися іншим системам. Навіть якщо сама інформація виглядає нейтральною.
Найгірше, що поки незрозуміло, чому це відбувається і як це контролювати. Сублімінальне навчання може передавати навіть ті установки, які розробники не можуть розпізнати.
Приклади реальних збоїв уже з'являються в публічних ШІ-системах. Так, чат-бот Grok від xAI не так давно виявляв симпатію до Гітлера, а LLaMA 3 від Meta радив наркозалежному персонажу "розслабитися з метамфетаміном".
Вас може зацікавити: