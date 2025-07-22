Що таке теорія "мертвого Інтернету" і чому вона знову стала актуальною

Теорія "мертвого інтернету" (Dead Internet Theory) набула популярності у 2021 році на різних форумах. Згідно з нею, інтернет "помер" ще в 2016 році, а більшість контенту сьогодні нібито створюють АІ-боти. Також припускають, що ШІ може використовуватися для маніпулювання громадською думкою в межах якоїсь зловісної стратегії.

Про те, як теорія "мертвого інтернету" може бути пов'язана з ШІ, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт CNET .

Повернення теорії на хвилі TikTok і генеративного ШІ

Через кілька років теорія знову набирає популярності - вже на тлі зростання інтересу до генеративного ШІ. Автори в TikTok почали розбирати її і наводити приклади.

Так, користувач під ніком SideMoneyTom у березні 2024 року опублікував відео, де показав безліч майже ідентичних зображень Ісуса, створених ШІ і розміщених із різних акаунтів у Facebook.

Ці публікації не викликають великого інтересу, але все ж регулярно потрапляють у стрічки користувачів. Творець відео припускає, що цими акаунтами керує ШІ, і вони не мають стосунку до реальних людей.

Щоб зрозуміти природу таких явищ, варто згадати, як працює генеративний ШІ. Згідно з даними Monetate, такі системи використовують алгоритми машинного навчання і навчальні вибірки, щоб генерувати текст, зображення, відео, музику і навіть програмний код, який "схожий" на створений людиною.

Однак навіть найбільш просунуті моделі, такі як LLM (великі мовні моделі), не завжди точні. У звіті Асоціації сприяння розвитку штучного інтелекту (AAAI) підкреслюється, що, незважаючи на успіхи в міркуванні, ШІ все ще потребує додаткової перевірки на коректність.

Можливо, ви вже спілкуєтеся з ботами

Ще один аргумент прихильників теорії: більшість акаунтів в інтернеті - це не люди, а боти. У коментарях під постами можна все частіше помітити шаблонні, безглузді відповіді від акаунтів, які не мають стосунку до теми.

Так, взимку 2023 року користувачі соцмережі Bluesky почали скаржитися на спам відповідей від "ввічливих, але нав'язливих" ботів, які вступають у суперечки

Ознаки, за якими можна запідозрити АІ-бота:

короткий або надмірно точний опис у профілі (або його відсутність)

відсутність реальних фото або наявність згенерованих АІ-зображень

новий акаунт із малим числом підписників

підозріле співвідношення підписників і лайків

спам-коментарі із сумнівними посиланнями.

Згідно зі звітом Imperva Bad Bot Report 2024, майже 50% усього інтернет-трафіку у 2023 році припало на боти. Причому, порівняно з попереднім роком, цей показник зріс на 2%. У документі вказується, що поширення генеративного ШІ та LLM зробило написання простих бот-скриптів доступним навіть для неспеціалістів.

Страхи навколо ШІ зростають разом із його розвитком

На тлі бурхливого розвитку генеративного ШІ зростає і стурбованість суспільства. Згідно з опитуванням Pew Research Center, понад половина американців стурбовані зростанням ШІ - і цей рівень тривожності зберігається з 2021 року.

Водночас експерти в галузі технологій ставляться до майбутнього з оптимізмом: 47% із них упевнені, що ШІ буде корисним протягом наступних 20 років (проти 11% серед звичайних громадян).

Що кажуть експерти про епоху ШІ та "мертвої мережі"

На тлі дедалі більшої популярності теорії "мертвого інтернету" дедалі частіше постає питання: чи справді мережа втратила свою суть? На думку Софії Хвітвед - футурологині та старшої радниці Копенгагенського інституту дослідження майбутнього, інтернет не помер, а перебуває в процесі еволюції.

"Я думаю, що у своєму поточному вигляді інтернет дійсно вмирає. Але це тривалий процес, і насправді він трансформується у щось інше", - зазначає Хвітвед.

За її словами, йдеться не про загибель мережі як такої, а про зміну її структури та принципів. "Інтернет розпадається і переосмислює себе. Наше завдання зараз - знайти нові рішення та алгоритми, які зроблять його більш ефективним і корисним для людини", - пояснює вона.

ШІ - виклик, а не причина загибелі інтернету

Скепсис щодо майбутнього мережі посилився після публікації звіту NewsGuard 2024 року: у ньому зазначалося, що інструменти генеративного АІ використовували для поширення російської пропаганди в більш ніж 3,6 млн статей. Крім того, АІ-чат-боти були задіяні для створення неправдивих новинних наративів від імені фейкового ресурсу.

Софія Хвітвед закликає не сприймати це як ознаку смерті інтернету. "Навпаки, такі загрози підштовхують нас до того, щоб ми переосмислили, як можна поліпшити АІ-інструменти і захистити дані, на яких вони навчаються", - заявила вона.

Вона підкреслює, що моделі на кшталт LLM (великі мовні моделі) вразливі до "забруднення" інформації.

"Мертвий інтернет" живе в TikTok і Reddit

Теорію "мертвого інтернету" все частіше обговорюють не тільки в TikTok, а й на Reddit. Один користувач Reddit написав, що чат-боти ШІ можуть катастрофічно вплинути на психічне здоров'я людей". Однак дослідження в цьому питанні дають змішані результати.

Згідно зі звітом Національної медичної бібліотеки США, ШІ-боти справді можуть знижувати рівень тривожності та стресу - особливо в жителів сільських районів, студентів, працівників нічних змін і медиків.

Однак інші дослідження, наприклад у Journal of Pediatrics, показують, що чат-боти неефективні для підтримки психічного здоров'я дітей і можуть підривати традиційні практики в педіатрії.

Нова цифрова культура: чи є шанс на перезавантаження?

Як пише Harvard Business Review, розвиток генеративного ШІ загрожує насамперед незалежним авторам, музикантам, художникам і подкастерам. Одне з головних питань: чи зможе ШІ повністю замінити контент, створений людиною? І якщо так - як це змінить інтернет-культуру?

Хвітвед, яка також очолює напрям медіа в Копенгагенському інституті, вважає, що інтернет майбутнього буде "більш персоналізованим, але менш загальним". "Можливо, зникне статична природа інтернету - звичні статті, веб-сторінки, які потрібно скролити. Але це не означає, що інтернет зникне", - вважає експерт.

Вона припускає, що на нас чекає контекстний інтернет, де ШІ збиратиме дані в реальному часі та створюватиме персоналізований контент - чи то новинна стрічка, чи то інформаційний блок, чи то візуальні матеріали.

"Такий підхід призведе до того, що кожен користувач буде занурений у власну інформаційну бульбашку. Ми ризикуємо втратити загальну реальність", - застерігає Хвітвед.