Нова влада Сирії розпочала операцію в Тартусі після нападу проасадівських сил

Сили безпеки перехідної адміністрації Сирії розпочали у регіоні прибережної провінції Тартус операцію з нейтралізації загроз з боку угруповань, лояльних до скинутого президента Башара аль-Асада. Ці дії пов'язані з нещодавнім вбивством там 14 поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та сирійське державне інформаційне агентство SANA.
За даними західних ЗМІ, у четвер нова влада Сирії стала проводити в районі Тартуса жорсткі заходи безпеки.
Це стало реакцією на напад на співробітників міністерства внутрішніх справ. У атаці офіційний Дамаск звинувачує "залишки" поваленого уряду Асада, та обіцяє їх переслідувати.
Тоді в результаті нападу 26 грудня було вбито 14 правоохоронців та ще 10 були поранені. Нова влада Сирії називає дану атаку на поліцейських - засідкою.
Державні ЗМІ Сирії заявили про розгортання членів Департаменту військових операцій у селі Маарат аль-Муазза в сільській місцевості Тартус "для відновлення безпеки та стабільності".
За даними SANA., операція у Тартусі здійснюється також для "переслідування залишків збройних сил Асада в лісах і на пагорбах".
Зазначається, що нещодавній випадок насильства в провінції Тартус, де проживає багато членів шиїтської релігійної групи алавітів (Асад відноситься до такої течії), стало найсерйознішим викликом для нової влади Сирії, очолюваної сунітськими ісламістами, після усунення президента від влади 8 грудня.
"Члени алавітської меншини, відгалуження шиїтського ісламу, мали величезний вплив у очолюваній Асадом Сирії, домінуючи над силами безпеки, які він використовував проти своїх опонентів під час 13-річної громадянської війни та для придушення інакомислення протягом десятиліть кривавого гноблення його поліцейською державою", - пише Reuters.
Влада Дамаска також попередила про спробу розпалювати міжконфесійну ворожнечу.
Додамо, лідери повстанських сил, які скинули Асада - представники ісламістської організації "Хаят Тахрір аш-Шам" неодноразово обіцяли захистити групи меншин, які побоюються, що нова влада може спробувати нав'язати ісламістський уряд.
Сирійські державні ЗМІ також розповіли 26 грудня, що губернатор Латакії Мухаммад Осман зустрівся з видними особами та шейхами секти алавітів з метою "стимулювати згуртованість громади та громадянський мир на узбережжі Сирії".
Крім того, міністерство інформації Сирії підтвердило, що запобігає поширенню та публікації "будь-якого контенту сектантського характеру, який спрямований на поширення розколу серед частин сирійського народу".
Раніше повідомлялося, що сирійський перехідний уряд заявив про домовленість з повстанськими групами про їх розпуск. Угруповання об'єднають в одну організацію під егідою Міністерства оборони країни. Втім, за даними ЗМІ, до такої угоди не приєдналося угруповання курдів "Сирійські демократичні сили", яке підтримують США.
Також нагадаємо, 11 грудня новий уряд Сирії запевнив у захисті всіх меншин. А сирійських біженців закликали повертатись додому.
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