Новые власти Сирии начали операцию в Тартусе после нападения проасадовских сил

По данным западных СМИ, в четверг новые власти Сирии стали проводить в районе Тартуса жесткие меры безопасности.

Это стало реакцией на нападение на сотрудников министерства внутренних дел. В атаке официальный Дамаск обвиняет "остатки" свергнутого правительства Асада, и обещает их преследовать.

Тогда в результате нападения 26 декабря были убиты 14 правоохранителей и еще 10 были ранены. Новые власти Сирии называют данную атаку на полицейских - засадой.

Государственные СМИ Сирии заявили о развертывании членов Департамента военных операций в селе Маарат аль-Муазза в сельской местности Тартус "для восстановления безопасности и стабильности".

По данным SANA, операция в Тартусе осуществляется также для "преследования остатков вооруженных сил Асада в лесах и на холмах".

Предотвращение угрозы "межконфессиональных конфликтов" в Сирии

Отмечается, что недавний случай насилия в провинции Тартус, где проживает много членов шиитской религиозной группы алавитов (Асад относится к такому течению), стал самым серьезным вызовом для новой власти Сирии, возглавляемой суннитскими исламистами, после отстранения президента от власти 8 декабря.

"Члены алавитского меньшинства, ответвления шиитского ислама, имели огромное влияние в возглавляемой Асадом Сирии, доминируя над силами безопасности, которые он использовал против своих оппонентов во время 13-летней гражданской войны и для подавления инакомыслия в течение десятилетий кровавого угнетения его полицейским государством", - пишет Reuters.

Власти Дамаска также предупредили о попытке разжигать межконфессиональную вражду.

Добавим, лидеры повстанческих сил, которые свергли Асада - представители исламистской организации "Хаят Тахрир аш-Шам" неоднократно обещали защитить группы меньшинств, которые опасаются, что новая власть может попытаться навязать исламистское правительство.

Сирийские государственные СМИ также рассказали 26 декабря, что губернатор Латакии Мухаммад Осман встретился с видными лицами и шейхами секты алавитов с целью "стимулировать сплоченность общины и гражданский мир на побережье Сирии".

Кроме того, министерство информации Сирии подтвердило, что предотвращает распространение и публикацию "любого контента сектантского характера, который направлен на распространение раскола среди частей сирийского народа".