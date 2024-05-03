Нова військова допомога може послабити ворога і дати стратегічну ініціативу Україні, - Павлюк

"Пріоритетна зброя, яку ми потребуємо ззовні - це засоби протиповітряної оборони, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних та ракетних ударів", - наголосив Павлюк.

Також він зауважив на необхідності далекобійної артилерії, яка є дуже важливою для України.

Як стверджує Павлюк, маючи хорошу протиповітряну оборону і далекобійну артилерію, українські сили оборони могли б відібрати у росіян стратегічну перевагу на полі бою.