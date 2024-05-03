Нова військова допомога може послабити ворога і дати стратегічну ініціативу Україні, - Павлюк

Довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з активізацією європейської підтримки може не тільки послабити та відвернути російські атаки влітку, але й, можливо, дати Україні стратегічну ініціативу.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Times.
"Пріоритетна зброя, яку ми потребуємо ззовні - це засоби протиповітряної оборони, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних та ракетних ударів", - наголосив Павлюк.
Також він зауважив на необхідності далекобійної артилерії, яка є дуже важливою для України.
Як стверджує Павлюк, маючи хорошу протиповітряну оборону і далекобійну артилерію, українські сили оборони могли б відібрати у росіян стратегічну перевагу на полі бою.
Нагадаємо, що лише нещодавно Плата представників США проголосувала за ініційований спікером Майком Джонсоном законопроєкт стосовно допомоги Україні, після чого його було схвалено Сенатом, а також підписано головою Білого дому Джо Байденом. Тоді ж президент США анонсував новий пакет підтримки для нашої держави.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський зауважив, що допомога з боку США також включатиме далекобійні ракети ATACMS. Але як виявилось пізніше, Штати вже передали боєприпаси Силам оборони ще на початку квітня.
Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни-члени Альянсу не виконали своїх обіцянок щодо постачання військової допомоги Україні. Однак найближчим часом потік боєприпасів збільшиться.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.