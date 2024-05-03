Новая военная помощь может ослабить врага и дать стратегическую инициативу Украине, - Павлюк

"Приоритетное оружие, в котором мы нуждаемся извне - это средства противовоздушной обороны, чтобы защитить наших людей, города и инфраструктуру от российских воздушных и ракетных ударов", - подчеркнул Павлюк.

Также он отметил необходимость дальнобойной артиллерии, которая очень важна для Украины.

Как утверждает Павлюк, обладая хорошей противовоздушной обороной и дальнобойной артиллерией, украинские силы обороны могли бы отобрать у россиян стратегическое преимущество на поле боя.