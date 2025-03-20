У Міненерго США підтвердили, що можуть "без проблем" взяти управління українськими АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики США Кріса Райта в ефірі телеканалу Fox News.

"Немає проблем, ми можемо це зробити", - сказав Райт у відповідь на питання про можливу участь США в управлінні українськими АЕС для завершення війни.

Міністр енергетики наголосив, що у США "є величезний технічний досвід для управління цими електростанціями".

За словами Райта, наразі адміністрація президента США Дональда Трампа поки не обговорює питання про можливість передачі українських АЕС у власність США.

"Я не думаю, що це потребує присутності на місцях, але я залишу зовнішню політику президенту Трампу і держсекретарю Рубіо. Я знаю, що вони працюють не покладаючи рук", - додав Райт.

Нагадаємо, напередодні у Білому домі заявили, що президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський під час розмови обговорили роботу українських АЕС. За словами речниці Білого дому, Трамп заявив, що США могли б надати допомогу в управлінні станціями.

Пізніше Зеленський підтвердив, що обговорив з Трампом роботу Запорізької АЕС, яка наразі окупована росіянами. Як зазначив президент, вони обговорили відновлення ЗАЕС.

Варто додати, що Запорізька АЕС від початку повномасштабної війни перебуває під окупацією Росії. Загарбники нехтують безпекою найбільшої в Європі АЕС, часто станція опиняється на межі блекауту. Крім того, відомо, що росіяни замінували частину територій ЗАЕС.

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