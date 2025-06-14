Нова техніка, лабораторії та меблі: українські школи модернізують на 500 млн гривень

Кошти підуть на оснащення кабінетів біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторій:

сучасне лабораторне обладнання;

комп'ютерна техніка та інтерактивні засоби навчання;

нові меблі.

Особливий акцент - на створенні STEM-кластерів: не просто окремих кабінетів, а комплексного простору з ремонтом та обладнанням кількох класів на одному поверсі.

Хто отримає фінансування

Заявки подавали місцеві ради та обласні військові адміністрації у квітні 2025 року. Участь могли взяти заклади:

із очною або змішаною формою навчання;

що надаватимуть профільну середню освіту з 2027-2028 року;

мають щонайменше 60 учнів у паралелі 7-х класів або відповідну структуру старшої школи;

у сільській місцевості - за умови організованого підвезення шкільним автобусом.

Перші оновлені простори з'являться вже в 2025-2026 навчальному році, а з 2027 року учні зможуть поглиблено вивчати обрані предмети у нових умовах.

Список громад і шкіл, які отримають фінансування, можна переглянути за посиланням.