Новая техника, лаборатории и мебель: украинские школы модернизируют на 500 млн гривен

Кабинет министров Украины утвердил распределение 369,36 миллиона гривен субвенции на современное STEM-оборудование для школ в рамках реформы "Профильная школа". Общий объем субвенции - 499,4 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Средства пойдут на оснащение кабинетов биологии, физики, химии, географии, математики и STEM-лабораторий:
Особый акцент - на создании STEM-кластеров: не просто отдельных кабинетов, а комплексного пространства с ремонтом и оборудованием нескольких классов на одном этаже.
Кто получит финансирование
Заявки подавали местные советы и областные военные администрации в апреле 2025 года. Участие могли принять заведения:
Первые обновленные пространства появятся уже в 2025-2026 учебном году, а с 2027 года ученики смогут углубленно изучать выбранные предметы в новых условиях.
Список громад и школ, которые получат финансирование, можно посмотреть по ссылке.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 2027 года в Украине заработает реформа старшей школы - ученики 10-12 классов будут учиться по выбранным профилям (STEM, гуманитарный и т.д.). Обязательными останутся лишь несколько предметов, в частности украинский язык, математика, история, физкультура и "Защита Украины".
МОН уже утвердило Типовую образовательную программу, которая предусматривает гибкую образовательную траекторию, уменьшение нагрузки и подготовку к профессии или обучению. В 12 классе будет 5-8 обязательных дисциплин вместо 14. Школы получат больше автономии и смогут внедрять собственные курсы.
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