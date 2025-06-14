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Новая техника, лаборатории и мебель: украинские школы модернизируют на 500 млн гривен

Фото: украинские школы получат новое оборудование (kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет министров Украины утвердил распределение 369,36 миллиона гривен субвенции на современное STEM-оборудование для школ в рамках реформы "Профильная школа". Общий объем субвенции - 499,4 миллиона гривен.

Средства пойдут на оснащение кабинетов биологии, физики, химии, географии, математики и STEM-лабораторий:

  • современное лабораторное оборудование;
  • компьютерная техника и интерактивные средства обучения;
  • новая мебель.

Особый акцент - на создании STEM-кластеров: не просто отдельных кабинетов, а комплексного пространства с ремонтом и оборудованием нескольких классов на одном этаже.

Кто получит финансирование

Заявки подавали местные советы и областные военные администрации в апреле 2025 года. Участие могли принять заведения:

  • с очной или смешанной формой обучения;
  • которые будут предоставлять профильное среднее образование с 2027-2028 года;
  • имеющие не менее 60 учеников в параллели 7-х классов или соответствующую структуру старшей школы;
  • в сельской местности - при условии организованного подвоза школьным автобусом.

Первые обновленные пространства появятся уже в 2025-2026 учебном году, а с 2027 года ученики смогут углубленно изучать выбранные предметы в новых условиях.

Список громад и школ, которые получат финансирование, можно посмотреть по ссылке.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 2027 года в Украине заработает реформа старшей школы - ученики 10-12 классов будут учиться по выбранным профилям (STEM, гуманитарный и т.д.). Обязательными останутся лишь несколько предметов, в частности украинский язык, математика, история, физкультура и "Защита Украины".

МОН уже утвердило Типовую образовательную программу, которая предусматривает гибкую образовательную траекторию, уменьшение нагрузки и подготовку к профессии или обучению. В 12 классе будет 5-8 обязательных дисциплин вместо 14. Школы получат больше автономии и смогут внедрять собственные курсы.

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