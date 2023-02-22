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Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Forbes.

"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці", - пояснив Буданов.

Він додав, що у Вугледарі росіяни намагалися просунутися за допомогою броньованої техніки. Проте вона була знищена у перші години. Потім бій перейшов до стрілецької зброї.

Крім того, він підтвердив, що Україна та партнери відчувають певний дефіцит снарядів.

"Порівнювати оборонно-промисловий комплекс Радянського Союзу, наш і більшості країн Заходу, з тими потужностями, які були під час холодної війни, неможливо", - додав розвідник.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ заявили, що росіяни змінили свою тактику в напрямку Вугледара. Після штурмів ворог почав відновлювати свої сили.

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Донецька областьБахмутВугледарГлавное управление разведкиВійна в УкраїніКИрило Буданов