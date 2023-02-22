Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута

"Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким тому примером. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы", - объяснил Буданов.

Он добавил, что в Угледаре россияне пытались продвинуться с помощью бронированной техники. Однако она была уничтожена в первые часы. Затем бой перешел к стрелковому оружию.

Кроме того, он подтвердил, что Украина и партнеры испытывают определенный дефицит снарядов.

"Сравнивать оборонно-промышленный комплекс Советского Союза, наш и большинства стран Запада, с мощностями, которые были во время холодной войны, невозможно", - добавил разведчик.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что россияне изменили свою тактику в направлении Угледара. После штурмов враг начал восстанавливать свои силы.

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