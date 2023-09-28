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Нова тактика? РФ збільшила кількість обстрілів Херсона і області

Фото: РФ збільшила кількість обстрілів Херсона і області (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти в останні дні збільшили кількість обстрілів Херсона та області. Зокрема, використовують авіабомби та ракети, які у цьому регіоні вже давно не використовували.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

Так, за його словами, за минулі три доби окупанти скинули більше ніж 50 авіабомб, в тому числі і на Херсон.

"Майже в три-чотири, в деякі дні в чотири рази  збільшилась кількість авіабомб", - розповів він.

За словами Толоконнікова, російські війська почали використовувати в Херсонській області під час обстрілів і ракети, які вже давно не використовували.

"Їх давно не було. Але і ракети вже сюди підлітають", - додав він.

Він також звернувся до мешканців регіону з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"На зліт Су-34, Су-35 реагує повітряна тривога. Деякий час планують (окупанти, - ред.) скиди авіабомб. Є хвилин 10-15 до атаки РФ, в залежності від точки пуску", - каже Толоконніков.

Ситуація у Херсонській області

Увагу на збільшення обстрілів Херсонської області звернув президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що останніми днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області, створюючи "свідомий терор" населення.

Зокрема нещодавно жителів тимчасово окупованого росіянами лівого берега Херсонської області закликали евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Це пов'язано з тим, що окупанти можуть використовувати свою улюблену тактику - використати цивільних як "живий щит".

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