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Новая тактика? РФ увеличила количество обстрелов Херсона и области

Фото: РФ увеличила количество обстрелов Херсона и области (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в последние дни увеличили количество обстрелов Херсона и области. В частности, используют авиабомбы и ракеты, которые в этом регионе уже давно не использовали.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

Так, по его словам, за прошедшие трое суток оккупанты сбросили более 50 авиабомб, в том числе и на Херсон.

"Почти в три-четыре, в некоторые дни в четыре раза увеличилось количество авиабомб", - рассказал он.

По словам Толоконникова, российские войска начали использовать в Херсонской области при обстрелах и ракеты, которые уже давно не использовали.

"Их давно не было. Но и ракеты уже сюда подлетают", – добавил он.

Он обратился к жителям региона с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"На взлет Су-34, Су-35 реагирует воздушная тревога. Некоторое время планируют (оккупанты, - ред.) сбросы авиабомб. Есть минут 10-15 до атаки РФ, в зависимости от точки пуска", - говорит Толоконников.

Ситуация в Херсонской области

Внимание на увеличение обстрелов Херсонской области обратил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в последние дни эти дни Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области, создавая "сознательный террор" населения.

В частности, недавно жителей временно оккупированного россиянами левого берега Херсонской области призвали эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Это связано с тем, что оккупанты могут использовать свою любимую тактику - использовать гражданских в качестве "живого щита".

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