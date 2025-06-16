Нова стеля цін на російську нафту опинилася під загрозою через США, - Bloomberg
Спроби Єврокомісії знизити стелю цін на російську нафту зіткнулися з труднощами. Деякі країни ЄС не хочуть йти на такий крок без США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як розповіли виданню неназвані дипломати, країни ЄС, які виступають за введення нової стелі цін на російську нафту, побоюються, що після заперечень з боку США досягти одностайності в блоці буде непросто.
За даними джерел Bloomberg, група країн ЄС висловила занепокоєння з приводу зниження ціни на закритій зустрічі послів у Брюсселі в понеділок, 16 червня.
Водночас деякі країни також порушили питання про необхідність координації таких заходів із G7, вказавши на небажання діяти без США.
За словами дипломатів, нещодавнє зростання цін на нафту також ускладнило можливості діяти без підтримки США.
Стеля цін на нафту з РФ
Нагадаємо, станом на зараз діє гранична ціна на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Єврокомісія минулого тижня представила новий пакет санкцій проти Росії, яким пропонується знизити стелю цін до 45 доларів за барель.
14 червня Bloomberg з посиланням на джерела писало, що США виступають проти того, щоб вводити новий ліміт цін на російську нафту.
При цьому надія не втрачена повністю, оскільки остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа.
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