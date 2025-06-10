Нова стеля цін на нафту і не тільки. ЄК представила 18-й пакет санкцій проти Росії

"Мета Росії - не мир, а нав'язування правила сили... Сила - єдина мова, яку Росія розуміє", - зазначила глава ЄК.

Єврокомісія в рамках нового пакета пропонує додати до санкційного списку ще 22 російських банки і розширити обмеження щодо них, вийшовши за рамки виключення з SWIFT, і ввівши повну заборону на транзакції.

ЄК також пропонує розширити сферу дії санкцій на банки з третіх країн і зарахувати до списку Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), а також його дочірні компанії та ширшу мережу.

Комісія також запропонувала знизити цінову стелю "Великої сімки" (G7) на російську сиру нафту з 60 до 45 доларів за барель, щоб скоротити доходи Росії від енергоносіїв.

Фон дер Ляєн заявила, що цінову стелю на нафту обговорюватимуть на зустрічі лідерів G7 у Канаді наступного тижня.

"Я припускаю, що ми зробимо це разом, як G7. Ми почали це як G7, це було успішним заходом G7, і я хочу продовжити цей захід як G7", - додала вона.

Також, за її словами, пропонується заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.

"Таким чином, ми хочемо запобігти потраплянню частини російської сирої нафти на ринок ЄС через чорний хід", - зазначила глава ЄК.