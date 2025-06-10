Нова стеля цін на нафту і не тільки. ЄК представила 18-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія запропонувала запровадити 18-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він передбачає зниження стелі цін на російську нафту.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Мета Росії - не мир, а нав'язування правила сили... Сила - єдина мова, яку Росія розуміє", - зазначила глава ЄК.
Єврокомісія в рамках нового пакета пропонує додати до санкційного списку ще 22 російських банки і розширити обмеження щодо них, вийшовши за рамки виключення з SWIFT, і ввівши повну заборону на транзакції.
ЄК також пропонує розширити сферу дії санкцій на банки з третіх країн і зарахувати до списку Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), а також його дочірні компанії та ширшу мережу.
Комісія також запропонувала знизити цінову стелю "Великої сімки" (G7) на російську сиру нафту з 60 до 45 доларів за барель, щоб скоротити доходи Росії від енергоносіїв.
Фон дер Ляєн заявила, що цінову стелю на нафту обговорюватимуть на зустрічі лідерів G7 у Канаді наступного тижня.
"Я припускаю, що ми зробимо це разом, як G7. Ми почали це як G7, це було успішним заходом G7, і я хочу продовжити цей захід як G7", - додала вона.
Також, за її словами, пропонується заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.
"Таким чином, ми хочемо запобігти потраплянню частини російської сирої нафти на ринок ЄС через чорний хід", - зазначила глава ЄК.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав G7 знизити стелю цін на російську нафту з 60 доларів до 30 доларів за барель.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначав, що такі заходи "обвалять" можливість Росії фінансувати війну проти України.
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