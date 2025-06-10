Новый потолок цен на нефть и не только. ЕК представила 18-й пакет санкций против России

"Цель России - не мир, а навязывание правила силы... Сила - единственный язык, который Россия понимает", - отметила глава ЕК.

Еврокомиссия в рамках нового пакета предлагает добавить в санкционный список еще 22 российских банка и расширить ограничения в отношении них, выйдя за рамки исключения из SWIFT, и введя полный запрет на транзакции.

ЕК также предлагает расширить сферу действия санкций на банки из третьих стран и включить в список Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также его дочерние компании и более широкую сеть.

Комиссия также предложила снизить ценовой потолок "Большой семерки" (G7) на российскую сырую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, чтобы сократить доходы России от энергоносителей.

Фон дер Ляйен заявила, что ценовой потолок на нефть будет обсуждаться на встрече лидеров G7 в Канаде на следующей неделе.

"Я предполагаю, что мы сделаем это вместе, как G7. Мы начали это как G7, это было успешной мерой G7, и я хочу продолжить эту меру как G7", - добавила она.

Также, по ее словам, предлагается запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

"Таким образом, мы хотим предотвратить попадание части российской сырой нефти на рынок ЕС через черный ход", - отметила глава ЕК.