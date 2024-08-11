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Нова спроба прориву та блокада гарнізону Суджі: карти боїв у Курській області

Фото: у Курській області шосту добу тривають бойові дії (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Шосту добу у Курській області тривають бойові дії. Росіяни заявили про нібито нову спробу прориву.

Що відбувається у Курській області РФ станом на 11 серпня - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Карти боїв

Аналітики зазначають, що загалом просування вглиб Курської області сповільнилося. Бої супроводжуються застосуванням засобів вогневого ураження. У мережі активно публікують кадри розбитих колон російської техніки та знищеної артилерії. 

Як пишуть російські Telegram-канали, минулої доби українські сили нібито намагалися просунутися за двома напрямками - у районі селища Коренево та населеного пункту Льгов. 

скриншот карти "Радіо Свобода"

У мережі повідомлять, що нібито українські війська вийшли на рубіж села Снагость (на південь від міста Коренево) і узяли під контроль більшу частину дороги між Коренево і Суджею.

Крім того, у мережі з'явилось відео з нібито українськими бійцями у населеному пункті Свердликове Курської області.

скриншот карти "Радіо Свобода"

Оточення гарнізону Суджі

Російські так звані "воєнкори" заявили про нібито оточення гарнізону у місті Суджа.

"Ще зранку-вдень була проведена успішна атака, у результаті якої він (мають на увазі українські війська, - ред.) встановив контроль над н.п. Махнівка і Плехове і взяв під вогневий контроль останню дорогу у Суджу з боку Бєлгородської області. Таким чином гарнізон Суджі тепер опинився у блокаді", - пишуть російські пропагандисти.

Підтвердити цю інформацію неможливо, оскільки українське командування не коментує ситуацію у Курській області.

Новий прорив?

Крім того, російські ЗМІ та низка Z-пабліків заявили про нібито нову спробу прориву у Курській області. Йдеться про нібито прорив у Біловському районі на південь від Суджі.

Новина доповнюється...

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Російська ФедераціяКурська областьСуджа