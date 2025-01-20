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Нова система оцінювання функціонального стану: що потрібно знати про права пацієнтів і лікарів

Фото: нова система оцінювання здоров’я (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Нова система оцінювання повсякденного функціонування людини створена для забезпечення прозорості, справедливості та комфорту для кожного. Завдяки реформі вдалося залучити понад 6 000 лікарів у складі 1 500 експертних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Права пацієнтів і команди оцінювання:

  • Аудіо та відеофіксація: Для забезпечення прозорості процесу оцінювання дозволено здійснювати аудіо та відеозапис. Пацієнт і заклад охорони здоров’я мають право знімати процес, але матеріали можуть використовуватися лише для внутрішніх потреб, зокрема в разі оскарження рішень. Публічне розміщення таких записів без згоди сторін заборонене законодавством.
  • Присутність представника пацієнта: Пацієнт має право запросити представника під час оцінювання, подавши відповідну заяву.
  • Оскарження рішень: Якщо пацієнт не згоден із висновками команди, він може подати скаргу протягом 40 днів з моменту винесення рішення. Скарги розглядаються Центром оцінювання функціонального стану особи.

Лікарі експертних команд докладають зусиль, аби забезпечити якісне впровадження нової системи. Станом на зараз:

  • створено понад 1 500 експертних команд;
  • до роботи залучено майже 6 000 лікарів;
  • команди працюють у 290 медзакладах по всій країні та розглянули понад 10 000 справ.

Правила взаємодії:

  •  Проява терпіння і тактовністі. Спокійні та зрозумілі пояснення сприятимуть зниженню напруги.
  •  Пацієнтам важливо чітко повідомляти про їхні права, включно з можливістю оскарження рішення.
  • Неприпустимі тиск, образи, погрози чи агресивна поведінка з будь-якого боку.

Нагадаємо, що з січня 2025 року в Україні вступають в силу нові правила роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Згідно з новими вимогами, МСЕК оцінюватиме повсякденне функціонування.

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