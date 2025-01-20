Нова система оцінювання функціонального стану: що потрібно знати про права пацієнтів і лікарів

Нова система оцінювання повсякденного функціонування людини створена для забезпечення прозорості, справедливості та комфорту для кожного. Завдяки реформі вдалося залучити понад 6 000 лікарів у складі 1 500 експертних команд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Права пацієнтів і команди оцінювання:
Лікарі експертних команд докладають зусиль, аби забезпечити якісне впровадження нової системи. Станом на зараз:
Правила взаємодії:
Нагадаємо, що з січня 2025 року в Україні вступають в силу нові правила роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Згідно з новими вимогами, МСЕК оцінюватиме повсякденне функціонування.