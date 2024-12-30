Реформа МСЕК: у МОЗ назвали головні нововедення з січня

З січня 2025 року в Україні вступають в силу нові правила роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Згідно з новими вимогами, МСЕК оцінюватиме не лише медичний стан пацієнтів, а й їхнє повсякденне функціонування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці міністра охорони здоров’я Марії Карчевич, під час зустрічі з журналістами.

Нова система оцінювання МСЕК

З 1 січня 2025 року в Україні набирають чинності нові правила роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Згідно з новими правилами, МСЕК тепер буде оцінювати не лише фізичний стан пацієнтів, але й їхнє повсякденне функціонування. Це дозволить створити більш інклюзивну і детальну систему оцінювання.

Експертні команди і процес оцінювання

Оцінювання буде здійснюватися спеціалізованими експертними командами, до складу яких входитимуть практикуючі лікарі з усієї України. Це дозволить забезпечити більш об’єктивне і всебічне оцінювання стану здоров’я пацієнта.

Пацієнтів на оцінювання направлятимуть їхні лікуючі лікарі. Оцінка буде частиною більш широкого процесу, до якого також увійдуть інші сфери, що стосуються здоров’я.

Центр оцінювання та спрощений процес для пацієнтів

Усі регіони України об’єднано в один центр оцінювання, куди входитимуть лікарі з усіх кутків країни. Цей центр розглядатиме скарги людей, які не згодні з висновками, отриманими під час оцінювання.

Процес оцінювання був спрощений для пацієнтів. Тепер люди зможуть пройти його за кілька етапів: спершу звернення до лікуючого лікаря, далі формування дати розгляду та визначення найбільш підходящого закладу для подальшого лікування разом із лікарем.

Лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) більше не будуть потрібні, що значно спростить та прискорить процес отримання висновку.

Індивідуальні експертні команди для кожного випадку

Замість постійних комісій лікарі будуть скликатися для розгляду конкретних випадків. В експертних командах буде не менше трьох лікарів, а колишні голови МСЕК не братимуть участі в цих командах.

"Ні лікарі, ні пацієнти - не будуть знати прізвища одне одного до дати розгляду його випадку", - зазначила Марія Карчевич.

Що не зміниться

Усі документи, видані раніше МСЕК, залишаються чинними. Люди, які вже отримали пільги та гарантії, зберігають їх і після 1 січня. Також ті, хто має безстроковий статус інвалідності, не повинні проходити процедуру переоцінки.