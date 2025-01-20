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Новая система оценки функционального состояния: что нужно знать о правах пациентов и врачей

Фото: новая система оценивания здоровья (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Новая система оценки повседневного функционирования человека создана для обеспечения прозрачности, справедливости и комфорта для каждого. Благодаря реформе удалось привлечь более 6 000 врачей в составе 1 500 экспертных команд.

Права пациентов и команды оценивания:

  • Аудио и видеофиксация: Для обеспечения прозрачности процесса оценивания разрешено осуществлять аудио и видеозапись. Пациент и учреждение здравоохранения имеют право снимать процесс, но материалы могут использоваться только для внутренних нужд, в частности в случае обжалования решений. Публичное размещение таких записей без согласия сторон запрещено законодательством.
  • Присутствие представителя пациента: Пациент имеет право пригласить представителя во время оценки, подав соответствующее заявление.
  • Обжалование решений: Если пациент не согласен с выводами команды, он может подать жалобу в течение 40 дней с момента вынесения решения. Жалобы рассматриваются Центром оценки функционального состояния лица.

Врачи экспертных команд прилагают усилия, чтобы обеспечить качественное внедрение новой системы. По состоянию на сейчас:

  • создано более 1 500 экспертных команд;
  • к работе привлечено почти 6 000 врачей;
  • команды работают в 290 медучреждениях по всей стране и рассмотрели более 10 000 дел.

Правила взаимодействия:

  • Проявление терпения и тактичности. Спокойные и понятные объяснения будут способствовать снижению напряжения.
  • Пациентам важно четко сообщать об их правах, включая возможность обжалования решения.
  • Недопустимы давление, оскорбления, угрозы или агрессивное поведение с любой стороны.

Напомним, что с января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила работы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Согласно новым требованиям, МСЭК будет оценивать повседневное функционирование.

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