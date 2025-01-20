Новая система оценки функционального состояния: что нужно знать о правах пациентов и врачей

Новая система оценки повседневного функционирования человека создана для обеспечения прозрачности, справедливости и комфорта для каждого. Благодаря реформе удалось привлечь более 6 000 врачей в составе 1 500 экспертных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Права пациентов и команды оценивания:
Врачи экспертных команд прилагают усилия, чтобы обеспечить качественное внедрение новой системы. По состоянию на сейчас:
Правила взаимодействия:
Напомним, что с января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила работы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Согласно новым требованиям, МСЭК будет оценивать повседневное функционирование.