Нова схема шахраїв під виглядом грошової допомоги: як не втратити всі гроші

Нагадаємо, зараз в Україні триває оформлення грошової допомоги від Норвезької ради у справах біженців (NRC). З19 травня знову приймають заявки на грошову допомогу українцям через платформу NeedAid. Пріоритет - для постраждалих від війни домогосподарств. Заявки приймають до 17:00 27 травня. Повторні чи дубльовані заявки - автоматично відхиляються. NRC нагадує: участь безкоштовна, нікому не передавайте особисті або банківські дані.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні працюють державні та міжнародні програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Вони передбачають грошові виплати, компенсацію за оренду житла, субсидії, можливості для навчання, перекваліфікації та працевлаштування.

У першу чергу допомогу надають найуразливішим. Для її отримання необхідно мати статус ВПО та подати заявку через застосунок "Дія", ЦНАП або інші офіційні сервіси. Наразі уряд розробляє єдиний цифровий портал, який об’єднає всі доступні програми.

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