Новая схема мошенников под видом денежной помощи: как не потерять все деньги

Напомним, сейчас в Украине продолжается оформление денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). С 19 мая снова принимают заявки на денежную помощь украинцам через платформу NeedAid. Приоритет - для пострадавших от войны домохозяйств. Заявки принимаются до 17:00 27 мая. Повторные или дублированные заявки - автоматически отклоняются. NRC напоминает: участие бесплатное, никому не передавайте личные или банковские данные.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине работают государственные и международные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц. Они предусматривают денежные выплаты, компенсацию за аренду жилья, субсидии, возможности для обучения, переквалификации и трудоустройства.

В первую очередь помощь оказывают самым уязвимым. Для ее получения необходимо иметь статус ВПЛ и подать заявку через приложение "Дія", ЦПАУ или другие официальные сервисы. Сейчас правительство разрабатывает единый цифровой портал, который объединит все доступные программы.

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