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Нова російська ракета "Монохром" може підтримувати ШІ завдяки комп'ютеру з США, - ГУР

14:24 12.08.2026 Ср
2 хв
Якої фірми комп'ютер допомагає працювати російським ракетам?
aimg Костянтин Широкун
Фото: російська ракета "Монохром" може підтримувати ШІ завдяки комп'ютеру з США (росЗМІ)

У новій російській ракеті "Монохром" виявили мікрокомп’ютер Nvidia Jetson, який може забезпечувати роботу ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin, який виявили у складі нової російської крилатої авіаційної ракети С-71 "Монохром", може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту.

Також воєнна розвідка опублікувала 35 нових електронних компонентів, ідентифікованих у зразках озброєння, застосованих противником.

Серед виявлених компонентів:

  • деталі пасивної радіолокаційної головки, яку РФ почала встановлювати на БпЛА "Герань-2" для виявлення та ураження зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій;
  • китайська камера Honpho TS130C-01 з реактивного БпЛА "Герань-4";
  • компоненти активної головки самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Фахівці ГУР та колеги з науково-дослідних установ України продовжують досліджувати російське озброєння та встановлювати походження його електронної компонентної бази.

Ці дані допомагають Україні та партнерам виявляти критично важливі іноземні технології, що використовуються в російській зброї, та посилювати заходи для блокування їхнього надходження до держави-агресора.

На початку серпня стало відомо, що росіяни зробили "Шахеди" ще небезпечнішими, оснастивши реактивний дрон "Герань-4 Сикер" новою системою наведення й оптико-електронним модулем для точнішого ураження цілей навіть за втрати зв'язку.

Крім того, окупанти застосовували проти України боєприпаси зі збідненим ураном, оснастивши ними ударні дрони "Герань-2" - небезпечні елементи виявили під час обстрілів Чернігівської області.

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