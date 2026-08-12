Новая российская ракета "Монохром" может поддерживать ИИ благодаря компьютеру из США, - ГУР

В начале августа стало известно, что россиянесделали "Шахеды" еще более опасными , оснастив реактивный дрон "Герань-4 Сикер" новой системой наведения и оптико-электронным модулем для более точного поражения целей даже при потере связи.

Кроме того, кафиры применяли против Украины боеприпасы с обедненным ураном , оснастив ими ударные дроны "Герань-2" - опасные элементы обнаружили во время обстрелов Черниговской области.