ua en ru
Ср, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Нова російська ракета "Монохром" може підтримувати ШІ завдяки комп'ютеру з США, - ГУР

14:24 12.08.2026 Ср
2 хв
Якої фірми комп'ютер допомагає працювати російським ракетам?
aimg Костянтин Широкун
Нова російська ракета "Монохром" може підтримувати ШІ завдяки комп'ютеру з США, - ГУР Фото: російська ракета "Монохром" може підтримувати ШІ завдяки комп'ютеру з США (росЗМІ)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У новій російській ракеті "Монохром" виявили мікрокомп’ютер Nvidia Jetson, який може забезпечувати роботу ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin, який виявили у складі нової російської крилатої авіаційної ракети С-71 "Монохром", може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту.

Також воєнна розвідка опублікувала 35 нових електронних компонентів, ідентифікованих у зразках озброєння, застосованих противником.

Серед виявлених компонентів:

  • деталі пасивної радіолокаційної головки, яку РФ почала встановлювати на БпЛА "Герань-2" для виявлення та ураження зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій;
  • китайська камера Honpho TS130C-01 з реактивного БпЛА "Герань-4";
  • компоненти активної головки самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Фахівці ГУР та колеги з науково-дослідних установ України продовжують досліджувати російське озброєння та встановлювати походження його електронної компонентної бази.

Ці дані допомагають Україні та партнерам виявляти критично важливі іноземні технології, що використовуються в російській зброї, та посилювати заходи для блокування їхнього надходження до держави-агресора.

На початку серпня стало відомо, що росіяни зробили "Шахеди" ще небезпечнішими, оснастивши реактивний дрон "Герань-4 Сикер" новою системою наведення й оптико-електронним модулем для точнішого ураження цілей навіть за втрати зв'язку.

Крім того, окупанти застосовували проти України боєприпаси зі збідненим ураном, оснастивши ними ударні дрони "Герань-2" - небезпечні елементи виявили під час обстрілів Чернігівської області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ракети Штучний інтелект ГУР
Новини
У Києві російський удар зачепив поліклініку
У Києві російський удар зачепив поліклініку
Аналітика
"Ми не змарнували історичний шанс": інтерв'ю з фундатором Незалежності Іваном Зайцем
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ми не змарнували історичний шанс": інтерв'ю з фундатором Незалежності Іваном Зайцем