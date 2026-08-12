Нова російська ракета "Монохром" може підтримувати ШІ завдяки комп'ютеру з США, - ГУР

У новій російській ракеті "Монохром" виявили мікрокомп’ютер Nvidia Jetson, який може забезпечувати роботу ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Ці дані допомагають Україні та партнерам виявляти критично важливі іноземні технології, що використовуються в російській зброї, та посилювати заходи для блокування їхнього надходження до держави-агресора.

Фахівці ГУР та колеги з науково-дослідних установ України продовжують досліджувати російське озброєння та встановлювати походження його електронної компонентної бази.

Комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin, який виявили у складі нової російської крилатої авіаційної ракети С-71 "Монохром", може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту.

На початку серпня стало відомо, що росіяни зробили "Шахеди" ще небезпечнішими, оснастивши реактивний дрон "Герань-4 Сикер" новою системою наведення й оптико-електронним модулем для точнішого ураження цілей навіть за втрати зв'язку.

Крім того, окупанти застосовували проти України боєприпаси зі збідненим ураном, оснастивши ними ударні дрони "Герань-2" - небезпечні елементи виявили під час обстрілів Чернігівської області.