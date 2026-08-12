Новая российская ракета "Монохром" может поддерживать ИИ благодаря компьютеру из США, - ГУР

В новой российской ракете "Монохром" обнаружен микрокомпьютер Nvidia Jetson, который может обеспечивать работу ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

Эти данные помогают Украине и партнерам выявлять критически важные иностранные технологии, используемые в российском оружии, и усиливать меры по блокированию их поступления в государство-агрессор.

Специалисты ГУР и коллеги научно-исследовательских учреждений Украины продолжают исследовать российское вооружение и устанавливать происхождение его электронной компонентной базы.

Компьютерный модуль Nvidia Jetson Orin, обнаруженный в составе новой российской крылатой авиационной ракеты С-71 "Монохром", может свидетельствовать о применении в ракете технологий искусственного интеллекта.

В начале августа стало известно, что россиянесделали "Шахеды" еще более опасными , оснастив реактивный дрон "Герань-4 Сикер" новой системой наведения и оптико-электронным модулем для более точного поражения целей даже при потере связи.

Кроме того, кафиры применяли против Украины боеприпасы с обедненным ураном , оснастив ими ударные дроны "Герань-2" - опасные элементы обнаружили во время обстрелов Черниговской области.