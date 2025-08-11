ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нова програма з МВФ: чи може бути підвищення податків в Україні

Київ, Понеділок 11 серпня 2025 15:01
UA EN RU
Нова програма з МВФ: чи може бути підвищення податків в Україні Фото: підвищення податків буде обговорюватися при підготовці нової програми з МВФ (flickr_com_National_Bank_Of_Ukraine)
Автор: Юрій Дощатов

Питання підвищення податків в Україні з великою долею ймовірності буде обговорюватися під час підготовки нової програми з МВФ.

Як повідомляє РБК-Україна, так вважають аналітики групи ICU.

Як зазначили аналітики в коментарі виданню, на етапі формування умов нової програми майже гарантовано буде оговорюватися питання підвищення ставок окремих податків.

"Однак фінальний сценарій буде все ж залежати від додаткових обсягів допомоги, про які вдасться домовитися із партнерами. Підвищення податків - це сценарій, якого за певних сприятливих умов можна буде уникнути", - додали аналітики.

Через прогнози щодо затягування військових дій, економіка України потребуватиме значно більше зовнішнього фінансування, ніж передбачено поточною програмою.

Тож, зазначають в ICU, очікується, що в найближчі місяці МВФ та Україна будуть перебувати в пошуках додаткового фінансування від іноземних партнерів.

Нова програма з МВФ

Як повідомили джерела РБК-Україна, наприкінці серпня працюватиме місія МВФ. Буде обговорюватися питання або про перегляд програми в грудні, або про укладення нової програми.

До кінця року ця програма має бути підготовлена для затвердження радою директорів Міжнародного валютного фонду.

Більш детально про нову програму з МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна МВФ Податки
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН