Нова програма з МВФ: чи може бути підвищення податків в Україні

Питання підвищення податків в Україні з великою долею ймовірності буде обговорюватися під час підготовки нової програми з МВФ.

Як зазначили аналітики в коментарі виданню, на етапі формування умов нової програми майже гарантовано буде оговорюватися питання підвищення ставок окремих податків.

"Однак фінальний сценарій буде все ж залежати від додаткових обсягів допомоги, про які вдасться домовитися із партнерами. Підвищення податків - це сценарій, якого за певних сприятливих умов можна буде уникнути", - додали аналітики.

Через прогнози щодо затягування військових дій, економіка України потребуватиме значно більше зовнішнього фінансування, ніж передбачено поточною програмою.

Тож, зазначають в ICU, очікується, що в найближчі місяці МВФ та Україна будуть перебувати в пошуках додаткового фінансування від іноземних партнерів.