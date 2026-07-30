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"Нова пошта" змінює графік роботи: що зміниться для клієнтів вже у вихідні

16:40 30.07.2026 Чт
1 хв
Важливо враховувати, що новий графік діятиме не для всіх відділень
aimg Анастасія Никончук
"Нова пошта" змінює графік роботи: що зміниться для клієнтів вже у вихідні Фото: "Нова пошта" (Віталій Носач РБК-Україна)
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"Нова пошта" змінила графік роботи частини своїх відділень. Нововведення стосується вихідних днів і покликане дати клієнтам більше часу для надсилання та отримання посилок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Нової пошти" у Facebook.

"Нова пошта" повідомила про зміну режиму роботи відділень у обласних центрах. Тепер по суботах та неділях вони розпочинатимуть роботу на годину раніше.

Згідно з новим графіком, відділення відкриватимуться о 08:00 замість колишнього часу.

Кого торкнуться зміни

Оновлений графік поширюється на відділення, які розташовані в обласних центрах. У компанії пояснили, що рішення прийняте для того, щоб клієнти мали більше часу на отримання та відправку посилок у вихідні дні.

Як перевірити графік свого відділення

У "Новій пошті" рекомендують заздалегідь уточнити режим роботи конкретного відділення, оскільки зміни можуть торкнутися не всіх точок обслуговування.

Перевірити актуальний графік можна на офіційному сайті компанії або мобільному додатку.

Нагадуємо, що раніше "Нова пошта" також попереджала українців про нову шахрайську схему: зловмисники розсилали фальшиві електронні листи від імені компанії з повідомленнями про нібито виявлені порушення та погрози податкових перевірок, щоб виманити особисті дані користувачів.

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