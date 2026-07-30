"Нова пошта" змінює графік роботи: що зміниться для клієнтів вже у вихідні

"Нова пошта" змінила графік роботи частини своїх відділень. Нововведення стосується вихідних днів і покликане дати клієнтам більше часу для надсилання та отримання посилок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Нової пошти" у Facebook.

"Нова пошта" повідомила про зміну режиму роботи відділень у обласних центрах. Тепер по суботах та неділях вони розпочинатимуть роботу на годину раніше.

Згідно з новим графіком, відділення відкриватимуться о 08:00 замість колишнього часу.

Кого торкнуться зміни

Оновлений графік поширюється на відділення, які розташовані в обласних центрах. У компанії пояснили, що рішення прийняте для того, щоб клієнти мали більше часу на отримання та відправку посилок у вихідні дні.

Як перевірити графік свого відділення

У "Новій пошті" рекомендують заздалегідь уточнити режим роботи конкретного відділення, оскільки зміни можуть торкнутися не всіх точок обслуговування.

Перевірити актуальний графік можна на офіційному сайті компанії або мобільному додатку.