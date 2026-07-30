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"Новая почта" меняет график работы: что изменится для клиентов уже в выходные

16:40 30.07.2026 Чт
1 мин
Важно учитывать, что новый график будет действовать не для всех отделений
aimg Анастасия Никончук
"Новая почта" меняет график работы: что изменится для клиентов уже в выходные Фото: "Новая почта" (Виталий Носач РБК-Украина)
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"Новая почта" изменила график работы части своих отделений. Нововведение касается выходных дней и призвано дать клиентам больше времени для отправки и получения посылок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты" в Facebook.

"Новая почта" сообщила об изменении режима работы отделений в областных центрах. Теперь по субботам и воскресеньям они будут начинать работу на час раньше.

Согласно новому графику, отделения будут открываться в 08:00 вместо прежнего времени.

Кого коснутся изменения

Обновленный график распространяется на отделения, расположенные в областных центрах. В компании пояснили, что решение принято для того, чтобы у клиентов было больше времени на получение и отправку посылок в выходные дни.

Как проверить график своего отделения

В "Новой почте" рекомендуют заранее уточнить режим работы конкретного отделения, поскольку изменения могут затронуть не все точки обслуживания.

Проверить актуальный график можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении.

Напоминаем, что ранее "Новая почта" также предупреждала украинцев о новой мошеннической схеме: злоумышленники рассылали фальшивые электронные письма от имени компании с сообщениями о якобы выявленных нарушениях и угрозами налоговых проверок, чтобы выманить личные данные пользователей.

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