"Нова пошта" запустила важливу послугу у Великій Британії: що змінилось

"Нова пошта" (яка в Європі працює під брендом Nova Post) запустила послугу доставки та відправки документів і посилок за допомогою поштоматів InPost на всій території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.
У компанії розповіли, що відтепер клієнти "Нової пошти" можуть легко і швидко отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Сполученого Королівства, включаючи:
Уточнюється, що мережа InPost у Сполученому Королівстві налічує понад 7000 поштоматів, розташованих у найвіддаленіших куточках країни.
Обрати необхідний поштомат можна за допомогою зручних діджитал-інструментів:
У "Новій пошті" розповіли, що для доставки через поштомат приймаються посилки:
Для того, щоб відправити посилку через поштомат, потрібно:
Клієнтам Nova Post (у разі отримання посилки через поштомат у Сполученому Королівстві) потрібно пам'ятати: строк зберігання посилки в поштоматі - 2 доби.
Якщо не забрати посилку з поштомата вчасно, вона буде переміщена у сортувальне депо "Нової пошти" в Лондоні (про що отримувача повідомлять через SMS).
З актуальними тарифами та правилами відправлень з України у Велику Британію можна ознайомитись на офіційному сайті компанії.
Нагадаємо, на ринок Великої Британії "Нова пошта" вийшла у травні 2024 року. Вона стала 13-ю європейською країною, де українська компанія відкрила відділення та запустила кур'єрську доставку.
Нині "Нова пошта" оперативно працює в межах Сполученого Королівства, Польщі, Чехії, Німеччини, Румунії, Словаччини, Угорщини, Італії, Іспанії, Франції, Австрії, Нідерландів, Литви, Латвії та Естонії.
Незабаром компанія планує з'єднати Сполучене Королівство з Молдовою.
В цілому ж "Нова пошта" доставляє документи, посилки та вантажі у понад 200 країн світу.
Читайте також, скільки коштує відправити подарунки рідним на свята в Європу та як це можна зробити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.