"Нова пошта" запустила важливу послугу у Великій Британії: що змінилось

Що відомо про нову послугу Nova Post

У компанії розповіли, що відтепер клієнти "Нової пошти" можуть легко і швидко отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Сполученого Королівства, включаючи:

Вельс

Шотландію

Північну Ірландію

Уточнюється, що мережа InPost у Сполученому Королівстві налічує понад 7000 поштоматів, розташованих у найвіддаленіших куточках країни.

Обрати необхідний поштомат можна за допомогою зручних діджитал-інструментів:

на сайті компанії

у бізнес-кабінеті

у мультимовному мобільному застосунку "Нової пошти"

Як відправити посилку через поштомат

У "Новій пошті" розповіли, що для доставки через поштомат приймаються посилки:

вагою до 15 кг

розміром не більше 41 x 38 x 64 см

Для того, щоб відправити посилку через поштомат, потрібно:

створити на сайті (або в мобільному застосунку) міжнародне відправлення (МЕН)

вказати в ньому, що відправка відбуватиметься через поштомат

сплатити за доставку онлайн

отримати QR-код

сканувати QR-код біля обраного поштомату

покласти запаковану посилку у відкриту комірку

Клієнтам Nova Post (у разі отримання посилки через поштомат у Сполученому Королівстві) потрібно пам'ятати: строк зберігання посилки в поштоматі - 2 доби.

Якщо не забрати посилку з поштомата вчасно, вона буде переміщена у сортувальне депо "Нової пошти" в Лондоні (про що отримувача повідомлять через SMS).

З актуальними тарифами та правилами відправлень з України у Велику Британію можна ознайомитись на офіційному сайті компанії.