"Новая почта" запустила важную услугу в Великобритании: что изменилось

"Новая почта" (которая в Европе работает под брендом Nova Post) запустила услугу доставки и отправки документов и посылок с помощью почтоматов InPost на всей территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании рассказали, что теперь клиенты "Новой почты" могут легко и быстро получать и отправлять посылки через почтоматы InPost по всей территории Соединенного Королевства, включая:
Уточняется, что сеть InPost в Соединенном Королевстве насчитывает более 7000 почтоматов, расположенных в самых отдаленных уголках страны.
Выбрать необходимый почтомат можно с помощью удобных диджитал-инструментов:
В "Новой почте" рассказали, что для доставки через почтомат принимаются посылки:
Для того чтобы отправить посылку через почтомат, нужно:
Клиентам Nova Post (в случае получения посылки через почтомат в Соединенном Королевстве) нужно помнить: срок хранения посылки в почтомате - 2 суток.
Если не забрать посылку из почтомата вовремя, она будет перемещена в сортировочное депо "Новой почты" в Лондоне (о чем получателю сообщат через SMS).
С актуальными тарифами и правилами отправлений из Украины в Великобританию можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Напомним, на рынок Великобритании "Новая почта" вышла в мае 2024 года. Она стала 13-й европейской страной, где украинская компания открыла отделения и запустила курьерскую доставку.
В настоящее время "Новая почта" оперативно работает в рамках Соединенного Королевства, Польши, Чехии, Германии, Румынии, Словакии, Венгрии, Италии, Испании, Франции, Австрии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Эстонии.
В скором времени компания планирует соединить Соединенное Королевство с Молдовой.
В целом же "Новая почта" доставляет документы, посылки и грузы более чем в 200 стран мира.
Читайте также, сколько стоит отправить подарки родным в Европу и как это можно сделать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.