"Новая почта" запустила важную услугу в Великобритании: что изменилось

Что известно о новой услуге Nova Post

В компании рассказали, что теперь клиенты "Новой почты" могут легко и быстро получать и отправлять посылки через почтоматы InPost по всей территории Соединенного Королевства, включая:

Уэльс

Шотландию

Северную Ирландию

Уточняется, что сеть InPost в Соединенном Королевстве насчитывает более 7000 почтоматов, расположенных в самых отдаленных уголках страны.

Выбрать необходимый почтомат можно с помощью удобных диджитал-инструментов:

на сайте компании

в бизнес-кабинете

в мультиязычном мобильном приложении "Новой почты"

Как отправить посылку через почтомат

В "Новой почте" рассказали, что для доставки через почтомат принимаются посылки:

весом до 15 кг

размером не более 41 x 38 x 64 см

Для того чтобы отправить посылку через почтомат, нужно:

создать на сайте (или в мобильном приложении) международную отправку (МЭН)

указать в ней, что отправка будет происходить через почтомат

оплатить доставку онлайн

получить QR-код

сканировать QR-код возле выбранного почтомата

положить упакованную посылку в открытую ячейку

Клиентам Nova Post (в случае получения посылки через почтомат в Соединенном Королевстве) нужно помнить: срок хранения посылки в почтомате - 2 суток.

Если не забрать посылку из почтомата вовремя, она будет перемещена в сортировочное депо "Новой почты" в Лондоне (о чем получателю сообщат через SMS).

С актуальными тарифами и правилами отправлений из Украины в Великобританию можно ознакомиться на официальном сайте компании.