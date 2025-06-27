"Нова пошта" запускає пряму доставку з чеського онлайн-магазину

Доставка та оплата

"Нова пошта" доставляє замовлення Footshop по Україні. Оплатити замовлення можна онлайн або при отриманні. Повернення товару можливе безкоштовно протягом 30 днів.

Вартість міжнародної доставки стартує від 99 гривень. Доставка в Україну займає не менше чотирьох днів.

"Нова пошта відповідає за весь логістичний маршрут: щодня ми забираємо замовлення зі складу Footshop у Празі, займаємось митним оформленням і доставкою в Україну. Лише за квітень ми привезли понад 7 тисяч замовлень, і попит зростає", - розповів Андрій Артеменко, CEO "Нової пошти" в Чехії.

Footshop виходить на український ринок

Footshop має лише 2,8 млн клієнтів. Крім оригінального взуття й одягу, магазин пропонує знижки та акції. Україна стала для компанії новим стратегічним ринком, і "Нова пошта" забезпечує прямий канал доставки. На сайті доступна україномовна версія.

Нова пошта готує нові інтеграції

У компанії зазначають, що співпраця з Footshop - лише початок. "Нова пошта" вже веде переговори з іншими чеськими онлайн-магазинами, які планують вийти на український ринок.