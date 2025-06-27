"Новая почта" запускает прямую доставку из чешского онлайн-магазина

Доставка и оплата

"Новая почта" доставляет заказы Footshop по Украине. Оплатить заказ можно онлайн или при получении. Возврат товара возможен бесплатно в течение 30 дней.

Стоимость международной доставки стартует от 99 гривен. Доставка в Украину занимает не менее четырех дней.

"Новая почта отвечает за весь логистический маршрут: ежедневно мы забираем заказы со склада Footshop в Праге, занимаемся таможенным оформлением и доставкой в Украину. Только за апрель мы привезли более 7 тысяч заказов, и спрос растет", - рассказал Андрей Артеменко, CEO "Новой почты" в Чехии.

Footshop выходит на украинский рынок

Footshop имеет всего 2,8 млн клиентов. Кроме оригинальной обуви и одежды, магазин предлагает скидки и акции. Украина стала для компании новым стратегическим рынком, и "Новая почта" обеспечивает прямой канал доставки. На сайте доступна украиноязычная версия.

Новая почта готовит новые интеграции

В компании отмечают, что сотрудничество с Footshop - только начало. "Новая почта" уже ведет переговоры с другими чешскими онлайн-магазинами, которые планируют выйти на украинский рынок.