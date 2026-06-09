"Нова пошта" закриває всі відділення у Дружківці на Донеччині: як працюватиме доставка

У Дружківці Донецької області тимчасово припиняють роботу два останні відділення "Нової пошти". Таке рішення компанія ухвалила через безпекову ситуацію та постійні російські обстріли.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву "Нової пошти".
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За інформацією компанії, відділення №3 припинить роботу вже з 9 червня. Відділення №1 продовжить працювати до 18 червня, після чого також буде тимчасово закрите.
У "Новій пошті" пояснили, що рішення пов'язане з постійними атаками РФ на місто та необхідністю убезпечити працівників і клієнтів.
Водночас повністю без сервісу мешканці Дружківки не залишаться. У місті продовжать працювати 9 поштоматів, через які можна буде отримувати та відправляти посилки. Компанія запевнила, що забезпечуватиме їхню логістику доти, доки це буде безпечно для водіїв і кур'єрів.
У "Новій пошті" нагадали, що до останнього підтримували роботу відділень, адже для багатьох жителів міста вони залишалися важливим пунктом отримання ліків, продуктів, відправлення необхідних речей рідним, а також місцем для підзарядки гаджетів під час відключень електроенергії.
Лише у травні через відділення компанії в Дружківці було відправлено та отримано близько 10 тисяч посилок.
На період тимчасового закриття всім працівникам місцевих відділень запропонували роботу в більш безпечних регіонах України.
У компанії наголосили, що планують повернутися до роботи в Дружківці та інших містах Донеччини, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Раніше ми писали про життя та евакуацію мешканців прифронтової Дружківки на Донеччині, яка постійно перебуває під ударами російських КАБів. Кореспонденти РБК-Україна разом із екіпажем "Білих янголів" показали, як рятують людей із міста, де майже не залишилося інфраструктури, немає води й електрики, а працює лише одна аптека.
РБК-Україна також розповідало про російський авіаудар по Дружківці на Донеччині 1 червня. Окупанти скинули на місто три авіабомби ФАБ-250 з УМПК, влучивши у житлові багатоповерхівки. Внаслідок атаки поранення отримали п’ятеро мирних жителів, також пошкоджено щонайменше п’ять будинків.