"Нова пошта" закриває всі відділення у Дружківці на Донеччині: як працюватиме доставка

Головне: Причина закриття: Через постійні російські обстріли Дружківки "Нова пошта" тимчасово закриває два останні відділення в місті.

Через постійні російські обстріли Дружківки "Нова пошта" тимчасово закриває два останні відділення в місті. Графік закриття: Відділення №3 припиняє роботу з 9 червня, а відділення №1 працюватиме до 18 червня.

Відділення №3 припиняє роботу з 9 червня, а відділення №1 працюватиме до 18 червня. Альтернатива для міста: У Дружківці продовжать функціонувати 9 поштоматів.

У Дружківці продовжать функціонувати 9 поштоматів. Робота для персоналу: Усім співробітникам закритих відділень компанія запропонувала працевлаштування в безпечніших регіонах України.

Як працюватиме "Нова пошта" у Дружківці

За інформацією компанії, відділення №3 припинить роботу вже з 9 червня. Відділення №1 продовжить працювати до 18 червня, після чого також буде тимчасово закрите.

У "Новій пошті" пояснили, що рішення пов'язане з постійними атаками РФ на місто та необхідністю убезпечити працівників і клієнтів.

Водночас повністю без сервісу мешканці Дружківки не залишаться. У місті продовжать працювати 9 поштоматів, через які можна буде отримувати та відправляти посилки. Компанія запевнила, що забезпечуватиме їхню логістику доти, доки це буде безпечно для водіїв і кур'єрів.

Десять тисяч посилок у травні

У "Новій пошті" нагадали, що до останнього підтримували роботу відділень, адже для багатьох жителів міста вони залишалися важливим пунктом отримання ліків, продуктів, відправлення необхідних речей рідним, а також місцем для підзарядки гаджетів під час відключень електроенергії.

Лише у травні через відділення компанії в Дружківці було відправлено та отримано близько 10 тисяч посилок.

На період тимчасового закриття всім працівникам місцевих відділень запропонували роботу в більш безпечних регіонах України.

У компанії наголосили, що планують повернутися до роботи в Дружківці та інших містах Донеччини, щойно це дозволить безпекова ситуація.