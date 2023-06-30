"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній європейській столиці: яка вартість посилок

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в Берліні. Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії та Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
За даними прес-служби, до кінця року компанія планує відкрити свої відділення у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.
Вартість доставки з України в Німеччину:
Доставка займе від 5 днів і більше.
"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі, Литві, Чехії та Румунії. Вартість посилок у відділення компанії в цих країнах значно нижча, ніж доставка через місцевих операторів.
Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.
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