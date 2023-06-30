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"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній європейській столиці: яка вартість посилок

Фото: "Нова пошта" відкрила відділення в Берліні (novaposhta.ua)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в Берліні. Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, до кінця року компанія планує відкрити свої відділення у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

Вартість доставки з України в Німеччину:

  • посилки до 1 кг - 250 грн
  • посилки до 2 кг - 400 грн
  • посилки до 10 кг - 600 грн
  • посилки до 30 кг - 1200 грн

Доставка займе від 5 днів і більше.

Нова пошта в Європі

"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі, Литві, Чехії та Румунії. Вартість посилок у відділення компанії в цих країнах значно нижча, ніж доставка через місцевих операторів.

Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

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