"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній європейській столиці: яка вартість посилок

За даними прес-служби, до кінця року компанія планує відкрити свої відділення у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

Вартість доставки з України в Німеччину:

посилки до 1 кг - 250 грн

посилки до 2 кг - 400 грн

посилки до 10 кг - 600 грн

посилки до 30 кг - 1200 грн

Доставка займе від 5 днів і більше.

Нова пошта в Європі

"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі, Литві, Чехії та Румунії. Вартість посилок у відділення компанії в цих країнах значно нижча, ніж доставка через місцевих операторів.

Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.