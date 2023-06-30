"Новая почта" открыла отделение еще в одной европейской столице: сколько стоит посылка

По данным пресс-службы, до конца года компания планирует открыть свои отделения в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Кельне.

Стоимость доставки из Украины в Германию:

посылки до 1 кг - 250 грн

посылки до 2 кг - 400 грн

посылки до 10 кг - 600 грн

посылки до 30 кг - 1200 грн

Доставка займет от 5 дней и больше.

Новая почта в Европе

"Новая почта" уже начала работать в Польше, Литве, Чехии и Румынии. Стоимость посылок в отделение компании в этих странах значительно ниже доставки через местных операторов.

Отметим, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.