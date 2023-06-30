"Новая почта" открыла отделение еще в одной европейской столице: сколько стоит посылка

Украинский оператор почтовой связи "Новая почта" открыла первое отделение в Берлине. Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии и Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным пресс-службы, до конца года компания планирует открыть свои отделения в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Кельне.
Стоимость доставки из Украины в Германию:
Доставка займет от 5 дней и больше.
"Новая почта" уже начала работать в Польше, Литве, Чехии и Румынии. Стоимость посылок в отделение компании в этих странах значительно ниже доставки через местных операторов.
Отметим, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.
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