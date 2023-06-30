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"Новая почта" открыла отделение еще в одной европейской столице: сколько стоит посылка

Фото: "Новая почта" открыла отделение в Берлине (novaposhta.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинский оператор почтовой связи "Новая почта" открыла первое отделение в Берлине. Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, до конца года компания планирует открыть свои отделения в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Кельне.

Стоимость доставки из Украины в Германию:

  • посылки до 1 кг - 250 грн
  • посылки до 2 кг - 400 грн
  • посылки до 10 кг - 600 грн
  • посылки до 30 кг - 1200 грн

Доставка займет от 5 дней и больше.

Новая почта в Европе

"Новая почта" уже начала работать в Польше, Литве, Чехии и Румынии. Стоимость посылок в отделение компании в этих странах значительно ниже доставки через местных операторов.

Отметим, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.

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