"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній країні ЄС: скільки коштує посилка

У поштовому відділенні в Бухаресті можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.

Тарифи

Вартість доставки з Україну в Румунію:

- Документи - 250 грн

- Посилки до 2 кг - 400 грн

- Посилки до 10 кг - 600 грн

- Посилки до 30 кг - 1200 грн

Крім того, до 16 липня на доставку з Румунії в Україну діє спеціальний промокод зі знижкою -50%.

Нова пошта в Європі

"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі, Литві та Чехії. У планах компанії відкрити відділення в Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.