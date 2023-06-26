"Новая почта" открыла отделение еще в одной стране ЕС: сколько стоит посылка

Украинский оператор почтовой связи компания "Новая почта" открыла первое отделение в Бухаресте. Румыния стала четвертой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы и Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В почтовом отделении в Бухаресте можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Он будет работать с понедельника по субботу.
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"Новая почта" уже начала работу в Польше, Литве и Чехии. В планах компании открыть отделение Германии. Ожидалось, что открытие отделения в Берлине состоится в апреле этого года, но этого не произошло.
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