"Новая почта" открыла отделение еще в одной стране ЕС: сколько стоит посылка

В почтовом отделении в Бухаресте можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Он будет работать с понедельника по субботу.

Тарифы

Стоимость доставки из Украины в Румынию:

- документы - 250 грн

- посылки до 2 кг - 400 грн

- посылки до 10 кг - 600 грн

- посылки до 30 кг - 1200 грн

Кроме того, до 16 июля на доставку из Румынии в Украину действует специальный промокод со скидкой -50%.

Новая почта в Европе

"Новая почта" уже начала работу в Польше, Литве и Чехии. В планах компании открыть отделение Германии. Ожидалось, что открытие отделения в Берлине состоится в апреле этого года, но этого не произошло.