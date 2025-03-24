"Новая почта" открыла отделения за рубежом: куда теперь легче отправлять посылки

"Новая почта" продолжает расширять свою зарубежную сеть - новое отделение компания открыла в нидерландском городе Утрехт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Новой почты в Telegram .

Как будет работать новое отделение

Клиенты нового отделения смогут отправлять и получать документы и посылки весом до 100 кг по адресу Overvliet, 2:

с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00;

в субботу с 09:00 до 18:00.

Срок доставки из Украины в Нидерланды составляет от 6 дней. Тарифы между европейскими странами зависит от веса и расстояния.

Отделение "Новой почты" в Нидерландах (фото: Новая почта/Telegram)

Добавим также, что стоимость доставки посылки в Нидерланды стартует от 880 гривен. За услугу вручения по адресу нужно доплачивать 100 гривен.

Стоимость доставки в Нидерланды (скриншот novaposhta.ua)

Зарубежная сеть отделений Новой почты

"Новая почта" имеет широкую сеть отделений за рубежом, сейчас уже в полтора десятка стран. Первое отделение в Европе появилось весной 2023 года в Вильнюсе, Литве.

Компания доставляет посылки в более 200 стран (не путать с государствами, которых 195 согласно официальным источникам), в том числе и заморских.

Кроме Нидерландов, отделения "Новой почты" есть в следующих странах:

Перечень стран, в которых есть отделения "Новой Почты" (скриншот сайта "Новой почты")

Стоимость международных отправлений (скриншот сайта "Новой почты")