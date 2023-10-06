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"Нова пошта" відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: скільки коштують посилки

Фото: Нова пошта відкрила відділення у Словаччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Братиславі. Словаччина стала шостою країною ЄС, де працює Nova Post Europe.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

 

Відділення працює щодня з документами посилками до 100 кг.

Також доступна кур'єрська доставка Nova Post по всій Словаччині. Доставка зі Словаччини в Україну - від 5 діб.

Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:

  • документи - 12 євро;
  • посилки до 2 кг - 15 євро;
  • посилки до 10 кг - 20 євро;
  • посилки до 30 кг - 35 євро;
  • посилки від 30 до 100 кг - 1,2 євро за кожен кг.

Доставка або забір кур'єром сплачується додатково +3 євро для відправлень до 30 кг або + 8 євро за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.

Робота "Нової пошти" в Європі

Нагадаємо, "Нова пошта" у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Словаччина, стала шостою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії, Румунії та Німеччини.

У Німеччині вже відкрито три відділення.  До кінця року планується відкрити в Німеччині ще 17 відділень.

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