"Нова пошта" відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: скільки коштують посилки

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Братиславі. Словаччина стала шостою країною ЄС, де працює Nova Post Europe.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Відділення працює щодня з документами посилками до 100 кг.
Також доступна кур'єрська доставка Nova Post по всій Словаччині. Доставка зі Словаччини в Україну - від 5 діб.
Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:
Доставка або забір кур'єром сплачується додатково +3 євро для відправлень до 30 кг або + 8 євро за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.
Нагадаємо, "Нова пошта" у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Словаччина, стала шостою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії, Румунії та Німеччини.
У Німеччині вже відкрито три відділення. До кінця року планується відкрити в Німеччині ще 17 відділень.