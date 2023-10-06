"Нова пошта" відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: скільки коштують посилки

Відділення працює щодня з документами посилками до 100 кг.

Також доступна кур'єрська доставка Nova Post по всій Словаччині. Доставка зі Словаччини в Україну - від 5 діб.

Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:

документи - 12 євро;

посилки до 2 кг - 15 євро;

посилки до 10 кг - 20 євро;

посилки до 30 кг - 35 євро;

посилки від 30 до 100 кг - 1,2 євро за кожен кг.

Доставка або забір кур'єром сплачується додатково +3 євро для відправлень до 30 кг або + 8 євро за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.

Робота "Нової пошти" в Європі

Нагадаємо, "Нова пошта" у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Словаччина, стала шостою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії, Румунії та Німеччини.

У Німеччині вже відкрито три відділення. До кінця року планується відкрити в Німеччині ще 17 відділень.